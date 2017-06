Am Sonntagmorgen trafen sich die Naturfreunde Derendingen bei der Gemeindeverwaltung zum Treffpunkt des Vereinsausfluges. Nach kurzer Begrüssung wurde in die Autos verteillt und los ging die Fahrt richtung Autobahn Zuchwil. In Basel angekommen waren wir uns noch nicht ganz einnig ob wir direkt zum Zooparkplatz fahren oder im Parkhaus einen Platz suchen wollten. Wir entschieden uns für das erste, wobei diese Idee nicht die Beste war. Sehr viele Leute wollten an diesem sonnigen Sonntag den Zoo besuchen, somit wurden vor dem Eingang Frauen und Kinder zum aussteigen gebeten und die Männer fuhren die Autos dann zum Parkhaus zurück.. Nach einiger Zeit waren wir dann endlich im inneren des Zoo's angekommen und somit konnten wir uns auf Entdeckungstour begeben. Schön fand ich dass sich unsere Gruppe nie entzweite, alle waren wir immer gemeinsam zum die Tiere zu beobachten, wer lieber mal warten wollte verweillte gerne bei den warmen Sonnenstrahlen. Die Mittagszeit verbrachten wir beim Restaurant, allerdings mit Picknick aus dem Rucksack. Am Nachmittag ging es weiter zu den Nashörnern, den Giraffen bis hin zu den Löwen und noch vielen weiteren Tieren. Nach einer Weile war eine Kaffepause angesagt, wobei die Kinder dann auch endlich ihre verdiente Glace haben konnten. Zum Schluss bestaunten wir noch das Vivarium, dort sahen wir sehr viele verschidene Fischarten. Mal schönere und mal weniger schönere, was ja auch geschmacksache ist. Weiter zu den Schlangen, Spinnen und viele weitere Meerestieren. Wieder am Ausgang angekommen, verabschideten wir uns u.a. von den Organisatoren Raban und Nathalie, da ihr Heimweg ja nicht mehr so lang war wie unserer. Auf dem Weg zum Parkhaus war da plötzlich das schon vergessene Bier wieder aufgetaucht, welches danach gleich die arunde machte undbsomit jedem etwa 2 schlücke zum Durst löschen ergab. Die Rückfahrt verlief problemlos und am Treffpunkt in Derendingen angekommen, verabschideten wir uns dan alle voneinander..

ich danke den Organisatoren nochmals herzlich für diesen super schönen Ausflug