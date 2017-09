Cool im wahrsten Sinne des Wortes, bei 2°C, verlief die Besichtigung in der Firma «Fresh & Frozen Food» (FFF) in Wohlen. Warm hingegen der Empfang durch den Geschäftsführer Werner Furrer. Man spürte gleich zu Beginn, der Mann ist mit Freude und Herzblut in seinem Job, verstrahlt Begeisterung.

Beim Bosmeler-Senioren- Stammtisch, einer zwangslosen, statutenfreien Gruppierung von Pensionierten, kann man sich regelmässig zum Mittwoch-Kaffee im «Sternen» treffen. Angeregte Gespräche, Diskussionen und Erlebnisse werden ausgetauscht und das aktuelle Dorfgeschehen wird thematisiert. Der eine oder andere berichtet auch aus seinem früheren Arbeitsleben, was zum Teil zu vertieften Fragen führt. Das Interesse kann so gross sein, dass Besuche und Besichtigungen in entsprechenden Firmen organisiert werden. Ende August war es wieder einmal so weit: Erwin Gabriel und Bucki Nietlisbach, organisierten eine Betriebsbesichtigung bei «Fresh & Frozen Food» in Wohlen. Gegründet wurde die Firma Im Jahre 2000 von den beiden Machern Furrer und Baldi. Nach mehreren kleineren Erweiterungen konnte 2013 ein Neubau in Wohlen bezogen werden. Dazwischen lagen hektische Zeiten und lange Arbeitstage.

Guggibad-Schwinget und asiatische Spezialitäten

Furrer verstand es treffend Episoden aus dieser Zeit in spannenden «Kurz-Geschichten» während der Betriebsbesichtigung einzuflechten. «So kam es vor, dass nach einem gemütlichen Nachtessen und einigen Gin-Tonics Verträge über riesige Tonnagen per Handschlag abgeschlossen wurden», schwelgt er in Erinnerungen. Auch vom Guggibad-Schwinget, den er mit vietnamesischen Lieferanten besuchte, werde noch heute in Fernost erzählt. FFF war eine der ersten Firmen, welche aus diesem Kontinent asiatische Spezialitäten bezog. «Vor 20 Jahren hätte ich als gelernter Metzger eine ‘Asia-Schale’ dem Hund zugesteckt, heute liebe und schätze ich diese spannende Kombination», erzählt Furrer lachend, während er uns schon eine nächste Spezialität zeigt: eine Packung «Insect-Burger» mit Mehlwurm. Aber auch «Veganes Zitronen-Pfefferschnitzel», Fertiggerichte, Milchprodukte und Backwaren liegen in zahlreichen Boxen versandbereit im Kühlraum. Rund 100 Mitarbeitende sind für deren Handling, Abfüllen, Verpacken, Kennzeichnen, Kommissionieren und einer termingerechten Auslieferung verantwortlich. Dies für 2000 Bestellungen pro Tag. Grösste Kunden sind die beiden «orangen Riesen» - Migros und Coop.

Es gibt noch viel zu entdecken

Was Geschäftsführer Furrer noch nicht erzählt hat zeigt Marketing-Leiterin Johanna Sturm in einer Präsentation. Darin wird auch aufgezeigt, wie «Das wohl beste Magenbrot der Welt» aus Werners Backstube mit viel Liebe und Knowhow hergestellt wird, notabene ein FFF-Marktartikel grösseren Ausmasses. Ergänzend zu Bekanntem entdeckt man laufend neue attraktive Food-Trends - «Die Welt hat kulinarisch so viel zu bieten, nutzen wir doch das Angebot» das Fazit der Marketingleiterin Sturm. «Ausser man tut es», dann das Schlusswort von CEO Furrer - sprichts und hebt das Glas zum Wohle der Besucher und auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.