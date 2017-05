„The Spirits“ wurde an Pfingsten 1997 von Thomas A. Friedrich, Kirchenmusiker der katholischen Pfarrei Rohrdorf, gegründet und darf dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiern. In diesen 20 Jahren haben „The Spirits“ regelmässig grosse Konzerte aufgeführt, unzählige Gottesdienste in Rohrdorf und Umgebung musikalisch mitgestaltet, Firmenanlässe mit Showblocks unterhalten und Hochzeiten besungen. Stets zeigte der Chor seine musikalische Vielfalt und Kreativität durch Abstecher in andere musikalische Stilrichtungen, zuletzt etwa mit irischer Musik oder der Misa Tango. Die abwechslungsreichen Programme, häufig bereichert mit Tanzeinlagen und Choreographien, werden jeweils vom Publikum begeistert aufgenommen.

Über die Jahre durften „The Spirits“ schon viele Höhepunkte erleben: Auftritt an der Expo.02 in Murten, das Musiktheater „Gomok“ an der Eröffnung der 3. Bareggröhre, Durchführung eines Gospelworkshops mit dem amerikanischen Gospelstar Timothy Carpenter, einen Fernsehauftritt, Organisation des Gospeltages in Baden im Rahmen des Kirchenklangfestes „cantars“, um nur einige zu nennen. An den Jubiläumskonzerten wird man dazu mehr erfahren.

„Celebration“ schaut nun zurück auf 20 Jahre bewegende Chorgeschichte: Die Konzertbesucher erwartet ein abwechslungsreicher Querschnitt durch das umfangreiche Repertoire vom ersten 1997 geübten Gospel über bekannte Hits wie „Hail Holy Queen“, dem bewegenden afrikanischen „Baba Yetu“ bis zum besinnlichen „Sei still“. Kurz: 20 Jahre Lieblings-Songs! Dazu werden Bilder aus der Chorgeschichte gezeigt. Ehemalige Spirits-Mitglieder und treue Gastsänger verstärken den Chor, der vom Pianisten Georg Commerell und dem Perkussionisten Beda Ehrensperger begleitet wird. Neben Vera Rudolf von Rohr sorgen auch einige Chormitglieder für berührende solistische Momente.

Die Konzerte finden statt am:

Montag, 5. Juni um 17.00 Uhr in der Katholischen Stadtkirche Baden

Sonntag, 11. Juni um 17.00 Uhr in der Katholischen Kirche St. Martin, Oberrohrdorf

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte durchgeführt.

In der Pause werden Getränke und Snacks angeboten.

„The Spirits“ freuen sich über viele Konzertbesucher. Herzlich willkommen!