Am letzten Bot vor den kommunalen Wahlen haben die Mitglieder der Zunft zu St. Cordula alle vier Stadtammann-Kandidaten eingeladen. Der Zunftmeyster hat den Kandidaten die vorgängig gesammelten Fragen unter Vorgabe einer Zeitlimite gestellt und damit für interessante Antworten, aber auch den einen oder andern Lacher gesorgt.

Stadtammann Geri Müller, die Stadträte Markus Schneider und Erich Obrist sowie die neu antretende Sandra Kohler nahmen sich die Zeit, den Fragen der Zünfter Rede und Antwort zu stehen.

Zu Beginn der Fragerunde im Restaurant Linde stellt Zunftmeyster Mario del Vecchio allen vieren dieselben Fragen, welche innerhalb einer Minute beantwortet werden mussten. Jede und jeder musste einmal als erster Antworten und war so der Möglichkeit beraubt, auf die Antworten der Vorredner Bezug nehmen zu können.

Im zweiten Teil wurden den Kandidierenden massgeschneiderte Fragen gestellt. Zur Beantwortung standen nun drei Minuten zur Verfügung. Zum Schluss stellte der Zunftmeyster "Entweder-Oder-Fragen". Offensichtlich sind es die Politiker nicht gewohnt, auf eine Frage aus zwei klar vorgegebenen Antworten auswählen zu müssen, musste der Zunftmeyster die Kandidierenden doch das eine oder andere Mal an diese "Spielregel" erinnern. Auf die Frage "Limmattalbahn bis Baden weiterführen" sagten alle Stadtammann-Kandidaten ja. An der Frage nach einer finanziellen Beteiligung der Stadt an den Bädern schieden sich aber die Geister: Während Markus Schneider und Sandra Kohler eine solche unterstützten, lehnten Geri Müller und Erich Obrist städtisches Geld für die Bäder ab.

Die Mitglieder der Zunft zu St. Cordula konnten sich ein direktes Bild der Kandidierenden machen, oder das vielleicht bereits gemachte Bild revidieren. Ob die Fragerunde einen Zünfter in seiner Haltung umstimmen konnte, wurde nicht diskutiert.