Am 25.6.2017 fand das 13. Fest der Nationen auf dem Gemeindehausplatz in Obersiggenthal statt. Das Motto „In der Vielfalt zu Hause“ konnte an diesem Sonntag wirklich erlebt werden. An 18 verschiedenen Ständen wurden kulinarische Leckerbissen aus vier Kontinenten angeboten. Daneben gab es ein vielseitiges Kulturprogramm zu bestaunen. Ebenfalls zu staunen gaben die Ballkünstler am Fussballturnier (Sieger wurde eine international zusammengewürfelte „Schweizer Nationalmannschaft“) oder die wunderbaren Hennatattoos, welche man sich auf die Hände malen lassen konnte.

Die Hitzewelle der Vorwoche hatte glücklicherweise eine kurze Pause eingelegt, das Wetter an diesem Sonntag war für die Durchführung eines solchen Festes ideal, kein Regen, leicher Wind und Temperaturen um 27 Grad.

Vielen Dank allen, die am Fest teilgenommen haben, das nächste Fest der Nationen gibt es am 24. Juni 2018.