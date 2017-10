Am Angriff?

Natürlich wäre es wünschenswert, dass die Torproduktion auf noch mehr Schultern verteilt wäre (diesmal war Phil Seitle im Alleingang für 13 Tore besorgt, gefolgt von Seppi Zuber und Pascal Bühler mit je deren 6). Aber eigentlich sind 31 Tore mehr als genug für einen klaren Sieg.

An den Schiedsrichtern?

Über die Leistung der Unparteiischen lässt sich wie immer trefflich diskutieren. Das temporeiche Spiel in der BBC Arena hatte auch definitiv genug strittige Szenen zu bieten, die man vom Spielfeldrand aus füglich anders sehen konnte. Dies hinderte Baden aber nicht an besagten 31 Toren und einem Zweitorevorsprung bis anderthalb Minuten vor Schluss.

An der Defensive?

Ja. Eindeutig. Städtli schaffte es wie schon gegen Solothurn nicht, die Kreise der gegnerischen Schlüsselspieler wirksam genug zu stören. Stieg Jonas Schelker (10/16) in die Höhe, standen die Badener häufig wirkungslos in Halbdistanz und konnten nur noch zusehen, wie sich der Topscorer der Liga in aller Ruhe zwischen freiem Schuss und tödlichem Pass entschied.

Und wenn die Gastgeber in ein Zeitspiel zu laufen drohten, gelangen immer wieder Verlegenheitsabschlüsse, die im Badener Tor wie aus dem Nichts einschlugen.



Das Zusammenspiel der Badener Verteidiger und Goalies ist noch alles andere als perfekt. Gegen schwächere Gegner lässt sich dies mit einfach noch mehr Toren kaschieren. Gegen Teams auf Augenhöhe setzt es aber ärgerliche Unentschieden ab – mit denen man nicht einmal allzu unzufrieden sein darf.

Gegner auf Augenhöhe

Der nächste Gegner ist definitiv auf Augenhöhe. Mindestens. Das Heimspiel gegen den TV Möhlin am 3. November wird zeigen, ob Städtli 1 der entscheidende Schritt gelingt, den es noch braucht, um auf Dauer vorne mitzuspielen.