Am Sonntag, 22. Oktober 2017 kommt der Deutsche Debattiermeister 2016, Lennart Lokstein, zum Debattierclub Aargau. Er wird an diesem Tag einen Debattier-Workshop leiten.

Lennart Lokstein hat neben seinem M.A.-Studium der Rhetorik ein B.A. in Rhetorik und Philosophie. Seit einiger Zeit ist er VDCH-geprüfter Debattiertrainer und Chefredakteur des Debattiermagazins „Achte Minute“, Vorstandsbeirat des Verbandes der Debattierclubs an Hochschulen e.V. und Juror auf vielen grossen Debattierwettbewerben. Zu seinen debattiersportlichen Erfolgen gehören der Gewinn der Süddeutschen Meisterschaft 2015 und der Deutschen Meisterschaft 2016. Die Förderung neuer Talente liegt ihm sehr am Herzen. Wir freuen uns daher besonderes, dass Lennart Lokstein zu uns kommt.

Gäste sind auf Voranmeldung herzlich willkommen. Unkostenbeitrag für Nicht-Mitglieder: CHF 50.-.

Datum: Sonntag, 22.10.2017, 11 – 18 Uhr.

Ort: Kindergarten Oberwil-Lieli, Mehrzweckraum, Prügelgasse 14, 8966 Oberwil-Lieli, Bushaltestelle: Oberwil-Lieli, Oberwil Post

Infos: www.debattierclubs.ch