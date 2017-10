Zu Beginn des Mitteldrittels hatte Churs Topscorer Rexha zwei Ausgleichschancen. Auf der anderen Seite Sandro Brügger mit seinen zahlreichen und guten Schüssen ebenfalls. Die Churer zeigten sich in dieser ausgeglichenen Partie dann gefährlich, wenn ihren Stürmer in den Schnittstellen angespielt wurden.

Das 1:1 nach 31. Minuten durch Scherrer war daher nicht unverdient. Mitte des Spiels hatte dann Leandro Gfeller einen Blackout, als er die Provokation eines Bündner Spielers mit einem «leichten» Kopfstoss quittierte und dafür vom Schiedsrichter mit 5 Minuten plus Matchstrafe hart bestraft wurde.

Unbändiger Wille und Leidenschaft

In den fünf Minuten in Unterzahl zeigten die Basler unbändigen Willen und die Leidenschaft kein Tor kassieren zu wollen, was dann auch dank etwas Glück und Torhüter Osterwalder gelungen ist. Dies war sehr wichtig, hätten doch ein oder zwei Gegentore die Partie in eine andere Richtung drehen und vorentscheiden können. So «überlebte» Basel das Mitteldrittel ohne Rückstand.

Im Schlussdrittel suchten beide Mannschaften das Siegestor. Die klareren Möglichkeiten hatte dabei Basel unter anderem mit Schüssen an die Torumrandung durch Vogt und Gurtner. Daher war der Führungstreffer durch Rohrbach, mit einem Schuss zwischen den Beinen von Sarkis hindurch, verdient.

Vogt und Giacinti hätten kurz danach mit ihren Abschlüssen eine Vorentscheidung herbeiführen müssen, Sarkis hatte was dagegen. In den letzten Minuten der Partie, teilweise nochmals in Unterzahl, brauchte es nochmals Basels Torhüter, der den abermaligen Ausgleich der Bündner mit teils spektakulären Glanzparaden verhinderte. Als Chur ihren Torhüter durch einen 6. Feldspieler ersetzte, gelang Basel durch Guantario 12 Sekunden vor der Sirene das erlösende 3:1.

Headcoach zeigt sich zufrieden

Der stellvertretende Headcoach Michael Eppler zeigte sich nach der Partie zufrieden, da die Mannschaft das umgesetzt, was er vor der Partie verlangt hatte und sich damit belohnt hat: «Konsequent auf den Körper spielen, einfach spielen, vor das gegnerische Tor gehen und Schüsse haben.»

Auch beim Powerplay sieht er Vorschritte, obwohl heute kein Treffer in Überzahl gelang «sind auf dem richtigen Weg». Die fünf Minuten in Unterzahl ohne Gegentor im Mitteldrittel sieht Eppler als Matchentscheidend: «Das ist der Schlüssel gewesen, dass wir unser «Penaltykllling» durchziehen und dicht halten konnten.»

Obwohl es heute einen guten Damian Osterwalder im Basler Tor gebraucht hat, war der Erfolg für ihn «eine Teamleistung, wo man einen Schritt vorwärts gemacht und jeder eine super Leistung gebracht hat. Da Chur den Sieg auch wollte, war es umso wichtiger gewesen, dass jeder 60 Minuten parat war und gekämpft hat.»

Fehlende Konstanz

Auffallend bei Basel in dieser Saison ist die fehlende Konstanz. «Wir haben ein junges Team und brauchen daher sicher noch Zeit. Es braucht bei uns daher vielleicht auch wenig, damit wir aus unserem «Gameplan» fallen.

Daher wollten wir heute unbedingt eine gute Leistung zeigen, um nicht in eine Negativspirale kommen. Ich denke, das ist uns gelungen und somit können wir auch mit viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel starten.»