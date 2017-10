Mit Peter Häuptli hat das Glück den Richtigen auserkoren für den Hauptpreis des Expovita-Wettbewerbs. Am Freitag durfte der passionierte Fahrradfahrer das E-Bike der Firma unterwegs.ch entgegennehmen.

Aarau.- Erst gerade war er noch auf Sardinien in den Veloferien und hätte sich dort manchmal ein E-Bike gewünscht. Kaum ist er zu Hause, hat er es bereits in der Hand. Peter Häuptli heisst der Glückliche, der am Freitag den Hauptpreis des Expovita-Wettbewerbs entgegennehmen durfte: ein Elektrovelo der Firma unterwegs.ch im Wert von über 3‘000 Franken.

Ab auf die Hügel

„44 habe ich getippt“, erinnert sich Häuptli an die Schätzfrage des Wettbewerbs. „Und genauso viele Flaschenöffner waren im Behälter“, bestätigt Beat Waldmeier, Geschäftsführer der Pro Senectute Aargau. Da zwei weitere Teilnehmer ebenfalls richtig getippt hatten, entschied am Ende das Losglück. „Einen idealeren Gewinner hätten wir uns nicht wünschen können“, kommentiert Iris Flückiger vom Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Aargau die Preisübergabe.

Tatsächlich war der Oberentfelder sogar mit dem Velo an die Seniorenmesse gefahren, die das Aargauer Rote Kreuz zusammen mit der Pro Senectute Aargau veranstaltet hatte. „Ich habe mich dort über die Angebote für ältere Personen im Aargau informiert. Man wird ja nicht jünger“, meint der 75-Jährige schmunzelnd. Die Jahre sieht man ihm aber kaum an, was sicher auch an den regelmässigen Velotouren liegt. Sein neues Gefährt wolle er auf der Staffelegg oder der Saalhöhe einweihen. „Auf jeden Fall irgendwo, wo es Hügel hat.“