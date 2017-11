Die Gesichter der Möhliner Spieler sprachen nach dem Abpfiff in der Badener Aue Bände: Von Wut, Enttäuschung bis hin zu ungläubigem Achselzucken. Der Rückzug in die Kabine erfolgte schnell. Baden präsentierte sich zuvor unbändig und mit absolutem Siegeswillen.

Die angereisten Möhliner wirkten indes etwas blasser und träge. Zwar begann die Startphase solid, Manuel Csebits legte vor (2:1 / 3.), danach traf Sebastian Kaiser vom Siebenmeter und Rok Jelovcan parierte Marcus Hocks Abschlussversuch. Und Florian Wirthlin erhöhte in der achten Minute zum 4:2.

Danach setzte aber Josef Zuber seine Akzente am Flügel. Für seinen zweiten Wurf nutzte er den verloren gegangenen Ball der Möhliner und lief unbehindert Richtung Tor: Ausgleich. Baden wechselte munter seinen Rückraum durch, Philipp Seitle kam und Pascal Bühler und Marcus Hock schienen sich langsam warm zu schiessen (7:4). Zuvor traf Manuel Csebits die Latte vom Siebenmeterpunkt und auch sein nächster Abschlussversuch landete unglücklich im Out.

Badens Vorsprung

So verstrichen lange sieben Minuten ohne Zählbares, ehe Florian Doormann mit einem Hammerwurf zum 5:8 verkürzte. Das Tempo war immer noch hoch und die Fricktaler leisteten sich in der Folge zu viele Fehler oder kamen einen Tick zu spät. Baden konterte eiskalt, traf aus allen Lagen und schuf sich bereits einen wegweisenden Vorsprung mit bis zu fünf Treffern. Pausenstand: 17:13.

Die Startminuten bescherten Möhlin eine nächste Klatsche: Pass in die falschen Hände und Pascal Bühler startete seinen Tempogegenstoss. Aber Rok Jelovcan war zur Stelle, diesmal noch, danach brachten ihn die treffsicheren Badener zur Verzweiflung. Pascal Bühler (4 Treffer total), Marcus Hock (6) und Philipp Seitle (8) liessen die heimischen Gäste jubeln.

Erst Oliver Mauron erlöste danach sein Team und markierte das 14:20 in der 35. Minute. Die Baisse war aber nicht vom Tisch, vieles wollte heute nicht gelingen, vom parierten Penalty, Fehlpässen bis hin zu einer überforderten Verteidigung. Aber Möhlin kämpfte sich partiell zurück, brach nicht ganz ein, als man neun Tore hinten lag (44.).

So starteten in der Folge Florian Doormann, Karlo Ladan und Oliver Mauron zur Aufholjagd und überlisteten Mal um Mal die 6:0-Abwehrformation des Gegners. Das zwang Baden in der 50. Spielminute (27:22) zum Timeout. Trotzdem, die nächste unübersichtliche Phase mit zwei, drei Würfen aufs leere Möhliner Tor, welche den Angriff zeitweilig mit sieben Feldspielern starteten, folgte. Und Städtli demonstrierte weiterhin seine Stärke, derweil Sebastian Kaiser schmerzverzerrt am Boden liegen blieb.

Nervenaufreibendes Spiel

Ein symbolischer Moment für die glücklosen Angriffsaktionen. Bis zum Abpfiff ging es emotionsgeladen und spannend weiter. So nervte sich der Ex-Möhliner Marcus Hock noch in den Schlussminuten über eine Tätlichkeit, obwohl sein Team deutlich vorne lag. Aber diese Reaktion zeigte auch, wie motiviert und fokussiert der Gastgeber das heutige Spiel zwischen den NLB-Spitzenreitern wertete. Mischa Wirthlin schoss immerhin die beiden letzten Tore zum Endstand von 30:34.

Die Meisterschaft geht zuhause am kommenden Freitagabend weiter, gegen einen nächsten Favoriten, die SG Solothurn.