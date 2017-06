Am 02.06.2017 hielt die Dorffasnacht Biberist ihren alljährlichen Narrenbott (GV der Dorffasnacht Biberist) im Chemineè Saal des Läbesgarten in Biberist ab. Nach den ordentlichen Traktanden wurde das Fasnachts - Motto für die Fasnacht 2018 bekannt gegeben.

Die Fasnacht 2018 wird unter dem Motto „wie hesches?“ durchgeführt. Auch dieses Jahr sind Plaketten Vorschläge erwünscht. Jedermann darf an diesem ausschreiben mitmachen. Einzelheiten können auf www.schnaegg.ch entnommen werden. Einsendeschluss ist der 02.07.2017.

Am Narrenbott durften dieses Jahr insgesamt vier Personen in den Stand des Ehrennarren erhoben werden. Diese Ernennung wird Mitgliedern der Dorffasnacht Biberist zu ehren, wenn diese mindesten 20 Jahre Mitglied sind oder besondere Verdienste geleistet haben. Es durften aus der Wagenbau-Gruppe Chnorz und Morgs gleich deren drei Personen geehrt werden. Es sind dies Kurt Lohm, Patrick Mauerhofer und Roland Sury. Besondere Ehre war es dem Vorstand zudem ein langjähriges Einzelmitglied zu ehren, nämlich Denis Arni welche bereits über Jahrzehnten der Dorffasnacht Biberist wohlgesinnt ist und dies auch immer wieder mit ihrem Mitwirken zeigte.

Im Namen der Dorffasnacht Biberist möchten wir nochmal unseren Dank aussprechen.

Eure Dorffasnacht Biberist.