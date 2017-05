In der letzten Zeit kam immer mehr der Wunsch auf, dass die Tigersharks am Grossfeld-Cup teilnehmen möchten. Um dieses Projekt zu realisieren, benötigten die Unterkulmer ein neues Dress. Denn die vorhandenen Trikot-Sätze waren für das Grossfeldteam nicht ausreichend.

Zudem hatte der Präsident, Matthias Amstutz, die Vision jedem Spieler ein eigenes Dress zu übergeben, sodass die Spieler dieses in jedem Team einsetzen können, wo sie gerade spielen – so ist es auf seine Grösse geschnitten. In der Vergangenheit war dies immer wieder ein Problem, wenn ein neuer Spieler in den Verein eintrat oder intern die Mannschaft wechselte, dass das vorhandene Dress entweder zu gross oder zu klein war.

Im vergangenen Jahr machte sich deshalb der Vorstand auf die Sponsorensuche. Überraschenderweise war das neue Vereinsdress sehr schnell voll mit zahlreichen Sponsoren aus der Region. Abgerundet wurde das Projekt mit mehreren Gönner, welche ebenfalls einen wertvollen Beitrag für die Realisierung des Trikots leisten.

Insgesamt sponsoren die Tigersharks acht Sponsoren und vier Gönner – namentlich sind dies:

Sponsoren:

Die Mobiliar, Generalagentur Reinach AG

Metrock, Uerkheim

Carrosserie Erismann & Schmid, Strengelbach

Leutwyler Transport AG, Unterkulm

Marti Speed Trans GmbH, Brugg

Malergeschäft Döbeli, Unterkulm

TH Products GmbH, Dürrenäsch

Valiant Bank AG, Unterkulm

Coiffeur Peter, Inhaberin Michèle Hennig, Unterkulm

Gönner:

HP-Tech GmbH, Unterkulm

Maler Hochuli, Aarau

Lässer Netzpower GmbH, Oberkulm

Ursula Amstutz, Oftringen

An dieser Stelle bedanken sich die Tigersharks bei sämtlichen Sponsoren und Gönner für das grosszügige Sponsoring. Das erste Mal wird das neue Vereinsdress am Samstag, 20.05.2017 im Schweizer Cup 1/128 Spiel gegen Muttenz-Prattelen im Einsatz stehen.