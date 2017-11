Die FDP.Die Liberalen Obersiggenthal unterstützt die Kandidatur von Dieter Martin als Gemeindeammann. Die Gemeindeammann-Wahl steht unter speziellen Vorzeichen, wurde doch das Postulat von Erich Schmid, CVP, vom 7. April 2016, mit welchem die Einführung eines Geschäftsleitungsmodells angeregt wurde, an der Einwohnerratssitzung vom 1. Juni 2017 einstimmig zurückgewiesen. Ob in Obersiggenthal das seit Jahrzehnten bestehende Vollzeitpensum des Gemeindeammanns weiter bestehen bleiben soll oder im Rahmen einer Umstellung auf ein anderes Führungsmodell reduziert wird, ist somit noch völlig offen. Dieter Martin hat sich nach 4 Jahren als Gemeindeammann in seiner Erklärung vom 20. Juni 2017 bereit erklärt, das Amt weiterzuführen bis zum Abschluss des politischen Entscheidfindungsprozesses und diesen unvoreingenommen und – mit der Ankündigung des Rücktritts nach Abschluss des Prozesses mit offenem Ausgang – unbefangen zu begleiten. Die FDP Obersiggenthal unterstützt dieses Vorgehen und empfiehlt für den zweiten Wahlgang vom 26. November 2017 Dieter Martin zur Wiederwahl als Gemeindeammann.

FDP.Die Liberalen Obersiggenthal