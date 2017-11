Am 28./29.10.2017 war es wieder soweit – die 43. Schweizer Kendo Meisterschaften fanden in Wattwil statt. Auch der ortsansässige Kendo Club TenDoKan Aarau war mit einer Delegation erfolgreich vertreten.

Der traditionelle japanische Schwertwettkampf Kendo wird als Weiterführung der verschiedensten Schwertkunstschulen der Samurai gesehen. Mit einem Bambusschwert „Shinai“ versucht der jeweilige Kämpfer Treffer auf dem Kopf, dem Unterarm, dem Torso oder an die Kehle zu landen. Dabei sind die Kämpfer durch eine entsprechende Rüstung geschützt. Beim Wettkampf entscheiden drei Kampfrichter, ob ein Treffer gewertet wird. Ein Kampf endet durch erreichen von zwei Punkten oder mit einem Punkt nach Zeitablauf.

Trotz des fremdartig wirkenden Schreiens der maskierten Kämpfer wird man keinen Siegesjubel oder –gesten sehen. Im Gegenteil – dem punktenden Kendo-Kämpfer wird in einem solchem Fall der gerade errungene Punkt von den Kampfrichtern aberkannt. Der Grund hierfür liegt in der weit tiefer greifenden Philosophie des Kendos, welches vom Respekt gegenüber dem anderen herrührt.

Im Teamwettkampf konnte sich die Mannschaft des TenDoKan bestehend aus Stéphane Tomo Jud, Veronika Orasch, Melissa Keranovic, Adrian Stauffer, David Bugliani und Caroline Gudinchet erfolgreich bis ins Halbfinale vorkämpfen, unterlag jedoch dem späteren Sieger dem ersten Team aus Zürich mit 3:1. Damit erhielt der TenDoKan am ersten Wettkampftag die erste Bronze-Medaille.

Die Schweizer Meisterin von 2015 Veronika Orasch traf in der Kategorie der Frauen im Halbfinale auf Laure Bellevier aus Genf. Bereits im Vorjahr trafen die Nationalmannschaftskameradinnen im Finale. Trotz solider Leistung konnte sich Veronika knapp nicht durchsetzen und sicherte sich so die wohlverdiente, zweite Bronze-Medaille für den TenDoKan Aarau.

Auch die Junioren des TenDoKan Aaraus zeigten, was sie gelernt haben. Obwohl sie erst seit kurzem in Rüstung sind und gegen viel erfahrenere Jugendliche angetreten sind, zeigten sie grossen Kampfgeist und Unerschrockenheit. Turnierdebütant Ricardo Zanetti konnte sich in der Alterskategorie 15-18 Jahre den 3. Platz erkämpfen. Sarah Bernhard erhielt sogar einen Kampfgeistpreis für Ihre gute Leistungen.

