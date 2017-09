Am kommenden Wochenende, 22.9.17.-24.9.17, findet der 1.Swisscup der Saison im Eiskunstlaufen auf der Kunsteisbahn Kleinholz in Olten statt.

Mit über 200 Teilnehmer/innen aus der ganzen Schweiz ist dies für den Eislaufclub Olten eine Riesenaufgabe. Noch nie in der Geschichte des Clubs waren so viele Athleten am Start.

Begründet durch die vom Verband festgelegten Startberechtigungsbegrenzungen in einigen Schweizermeisterschaftskategorien, wird schon anfangs Saison um die persönliche Bestleistung (das Personal Best) gekämpft. Um dieses Personal Best kämpft auch die Oltner Läuferin Chiara Lämmli in der Kategorie Nachwuchs U14. Einige weitere Läuferinnen vom Eislaufclub Olten werden in den Breitensportkategorien zu sehen sein. Zum ersten Mal wird der 3 Tannencup zudem per Livestream übertragen und kann somit gemütlich von zu Hause aus verfolgt werden.

Der Wettkampf beginnt am Freitag, 22.9.17 um 07 00 Uhr und endet Sonntag, 24.9.17 um 19 00 Uhr.

Gerne erwarten die Teilnehmenden zahlreiche interessierte Zuschauer. Eintritt gratis, Eingang Süd benützen und für Verpflegung ist gesorgt. Das Restaurant Muusfalle mit Blick aufs Geschehen hat alle drei Tage geöffnet. Weitere Informationen wie Startlisten sind unter www.eislaufclubolten.ch zu finden.

3 Tannencup Wettkampfzeiten

Freitag, 22.09.17 07 00 – 23 00

Samstag, 23.09.17 07 00 – 23 00

Sonntag 24.09.17 07 00 – 19 00