Traditionell beginnt die Sommersaison im Turnsport mit den Kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen.

Zu Beginn startete das Aerobic-Team mit ihrer neuen Übung. Das junge Team konnte eine solide Leistung zeigen. Im Anschluss folgte die Gymnastik Übung „en Vouge“ ohne Handgeräte. Bei der modischen Choreographie schlichen sich einige technische Fehler ein, trotzdem folgte eine starke Bewertung über neun Punkte. Mit den beiden Handgerätübungen mit Keule und Band startete der DTV Muhen im Finale und belegten die Plätze zwei und drei. Die Juniorinnen zogen an den Aktiven des DTVs vorbei und sicherten sich den Vizekantonalmeister.

Eine Premiere lieferte die neue Ü35 Gruppe mit der publikumswirksamen Michael Jackson Choreographie mit Reif hin. Die Übung wurde mit einer Note von 8.89 belohnt. Der Wunsch nach einer Note über 9 Punkten blieb auch diesmal aus, trotzdem ist der Ansporn der Gymnastinnen gross. Zumal ein Drittel der Gymnastinnen erst seit wenigen Monaten regelmässig Gymnastik mit Reif macht.

Am Sonntag reisten 17 Jugendliche nach Wettingen. Es muss wohl am plötzlichen Sommereinbruch gelegen haben, dass die jungen Gymnastinnen über sich hinauswuchsen. Die Gymnastik ohne Handgerät trug der Gruppe den sechsten Schlussrang ein, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Ebenfalls den sechsten Rang erturnten sich die 8 Aerobic-Frauen. Der Schweiss rann über die Gesichter, trotzdem gaben alle vollen Einsatz.

Den besten Auftritt hatten die sieben Keulengymnastinnen. Im letzten Jahr gerade noch so mit dem dritten Platz ins Finale gerutscht, konnten sie in diesem Jahr in der Qualifikation den dritten Platz halten. Wenige Fehler schlichen sich ein, so dass sie von der führenden Gruppe mit knappen 0.06 Punkten getrennt in den Final starten konnten. Die Gymnastinnen zogen sich an einen ruhigen Ort zurück und machten eine strenge Videoanalyse. Der Finaldurchgang begann am späten Nachmittag, die Hitze drückte immer mehr in die Turnhalle. Die jungen Damen schafften es noch einmal ihre Leistungen abzurufen. Die Keulen flogen präzise, Spannung und Raumlinien waren nahezu perfekt. Da passierte es, eine Gymnastin rollte mit viel Schwung rückwärts aus dem Feld, genauer gesagt ihre Fussspitze. Dieser Übertritt kostet die Gruppe einen harten Ordnungsabzug. Glücklich verliessen alle die Halle und der Ärger über den Übertritt war weitaus kleiner, als die Freude über die gute Leistung. Beim Rangverlesen kam dann die Sensation. Mit der Endnote 9.49 reichte es dem DTV Muhen zum Sieg und somit zum Kantonalmeistertitel in der Kategorie Jugend. Notabene 0.01 war der Unterschied zu der zweitplatzierten Gruppe.

Nun bereiten sich die Aktiven und die Jugendabteilungen des DTV Muhens auf den Grossanlass Kantonalturnfest in Muri vor. Nebst Gruppenwettkämpfen, werden auch zahlreiche Einzel- und Paargymnastinnen antreten. Am Festsonntag werden über 30 Gymnastinnen Teil der Schlussvorführung sein. 29.05.201