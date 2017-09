Jedes Jahr organisiert die Damenriege Lommiswil einen Anlass für ihre Ehrenmitglieder. Dieses Jahr trafen sich 19 Frauen in der Stadtrösterei der Firma Oetterli in Solothurn, wo täglich Kaffeespezialitäten von Hand und mit Herz zubereitet werden. Herr Furrer wusste Interessantes zur Herkunft und zum Anbau des Kaffees zu erzählen. Spannend war auch zu erfahren, worauf es bei der Röstung der Kaffeebohnen ankommt. Wenige Sekunden entscheiden dabei über das optimale Genusserlebnis. Dies konnte gleich vor Ort mitverfolgt werden. Auch die Zubereitung eines perfekten Filterkaffees ist hohe Kunst. Herr Megalessis, der leidenschaftliche Barista und «Vize-Schweizermeister im Filterkaffee brühen», weihte die Anwesenden in die Geheimnisse dieser Kunst ein. Zum Schluss konnte der herrlich duftende Kaffee dann auch degustiert werden. Nach diesem lehrreichen Aufenthalt mit Apéro liessen die Frauen den Abend im Solheure gemütlich ausklingen.

Von Monika Wyss