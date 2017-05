Beim Tennisclub Rheinfelden standen einige Nachtragsspiele im Interclub 2017 auf dem Programm, ehe es am kommenden Wochenende mit den kapitalen Auf-/Abstiegsduellen weitergehen wird.

Im bisherigen Verlauf dieser Interclub-Saison 2017 war der Tennisclub Rheinfelden bei wechselhafter Witterung immer wieder froh, auf seine Drei-Platz-Tennishalle als Ausweichspielort zurückgreifen zu können. In anderen Vereinen war der Meisterschaftsspielplan von Wettergott Petrus allerdings stark durcheinandergewirbelt worden, sodass vier Auswärtsspiele mit Rheinfelder Beteiligung am letzten Wochenende nachgeholt werden mussten. Von den Damen 1 40+ (3. Liga) wurde sehr viel Flexibilität gefordert, denn deren Gastspiel in Arlesheim wurde kurzfristig nochmals um einen Tag verschoben, nachdem zuvor sogar ein Abtausch des Heimrechts im Raum gestanden war. Am Ende belohnten sich die erfahrenen Spielerinnen mit einem 4:2-Sieg, sodass sie sich durch den ersten Vollerfolg in der laufenden Spielzeit zugleich auf den dritten Tabellenrang vorarbeiteten. Bei optimalen Bedingungen sorgten Barbara Cervi und Carola Steinegger für zwei Einzelpunkte, ehe sie als Team auch im Doppel reüssieren konnten. In einem epischen Kampf sicherten sich Heidi Andrey und Susy Holzer trotz eines verlorenen Startsatzes sowie eines 2:5-Rückstandes im zweiten Umgang noch einen weiteren Zähler im abschliessenden Doppel, um den Auswärtssieg zu fixieren. Kurios: Die Rheinfelderinnen hatten am Ende zwar weniger Games als Arlesheim gewonnen, siegten aber nach Sätzen und Partien deutlich.

Aufstiegsspiele gesichert

Die Herren 45+ (1. Liga) verloren zwar das Nachtragsspiel bei Rontal Dierikon mit 3:4, sicherten sich aber die nötigen Punkte zur Qualifikation für die Aufstiegsspiele. Dort kommt es nun auswärts zum Lokalduell gegen Gelterkinden, das die Vorrunde als erstplatzierte Mannschaft abschloss. Auch die Damen 2 40+ (3. Liga) mussten nach dem gefeierten Premierensieg in der letzten Woche nun wieder als Verlierer vom Platz, konnten sich aber gegen Dornach (1:5) immerhin einen Ehrenpunkt erspielen. Immer noch sieglos sind die Herren Aktive (3. Liga), welche gegen Birsmatt mit 4:5 unterlagen.

Gegner noch nicht bekannt

Am kommenden Wochenende steht wieder eine Vollrunde auf dem Programm. Dabei wird ebenfalls viel Geduld gefragt sein, denn die nächsten Gegner in den Auf-/Abstiegsspielen werden grösstenteils erst am Auffahrtsdonnerstag ermittelt. Bei den Damen 50+ (NLB) sind noch zwei Partien ausstehend, sodass die Aufsteigerinnen bestenfalls sogar Zweiter werden könnten; selbigen Rang haben sich die Damen Aktive (1. Liga) bereits gesichert, sodass es in der ersten Promotionsrunde aller Voraussicht nach zu einem Heimspiel gegen Giubiasco, einen Gruppensieger aus dem Tessin, kommen wird.

Hingegen müssen die letztjährigen Aufsteigerteams bei den Herren Aktive (NLC) und den Herren 55+ (1. Liga) in dieser Saison gegen einen sofortigen Wiederabstieg kämpfen. Dabei wird das Fanionteam gegen einen Drittplatzierten (voraussichtlich gegen Neufeld Bern) antreten müssen, während sich die Senioren höchstwahrscheinlich mit Reinacherheide um den Klassenerhalt duellieren werden.