Am Wochenende vom 12./13. Mai wurde mit dem Brugger Vereinscup und dem Fricktalercup die diesjährige Saison eingeläutet. Die Turner der Jugend, Damenriege und des Turnverein Sulz durften Ihre Programme zum ersten Mal vor Publikum präsentieren und sich von den Kampfrichtern ein Feedback einholen. Die verschiedenen Darbietungen werden bereits seit Anfang März intensiv trainiert. Sehr erfreulich ist, dass viele Turner aus unserer Jugendabteilung zum ersten Mal bei den Aktiven dabei waren. Dementsprechend war die Nervosität vor allem bei den Jüngsten spürbar. Auf dem Wettkampfplatz ging diese dann aber vergessen und Dank grossem Engagement konnten sehr erfolgreiche Resultate erturnt werden.



Doppelsieg der Damenriege am Brugger Vereinscup

Am Freitag stand mit dem Brugger Vereinscup in Schinznach-Dorf der erste Wettkampf auf dem Programm. Die Damenriege erturnte sich in der Disziplin Vereinsgeräteturnen sensationell einen Doppelsieg. Eine abgeklärte Leistung im Reck und eine Show von über 30 Damen in der Gerätekombinationen wurde mit den Noten 9.65 und 9.68 belohnt. Der Turnverein holte sich im Barren mit 9.30 die höchste Note aller antretenden Barrenriegen. Der amtierende Vice-Schweizermeister im Reck konnte mit einer unterhaltsamen Darbietung und einer Note von 9.40 das Publikum begeistern.



Fricktalermeistertitel in der Gymnastik und im Vereinsgeräteturnen bleiben in Sulz

Mit dem gutem Gefühl vom Freitag reisten die Turner am Samstag an den Fricktaler Cup nach Zuzgen. Trotz eines komplett neuen Programms und 12 NeueinsteigerInnen konnte der Fricktalermeistertitel in der Gymnastik vom letzten Jahr erfolgreich verteidigt werden. Mit einer Note von 8.99 steigerte man sich im Vergleich zum Brugger Vereinscup am Vortag um ganze 3 Zehntel. Komplettiert wird der starke Saisonauftakt des Turnverein Sulz mit dem Disziplinensieg im Barren (9.48) und dem dritten Rang im Reck (9.41). Den Fricktalermeistertitel im Geräteturnen holte sich das Reck-Team der Damenriege mit einer Note von 9.52. Auch in der Gerätekombination erturnten sie sich mit einer Note von 9.40 den Disziplinensieg. Ausserdem konnten in den Disziplinen Weitsprung und Fachtest Allround erste Wettkampferfahrungen im neuen Vereinsjahr gesammelt werden.



Die Jugendabteilung erturnte sich im Reck eine Note von 9.12 und im Boden 9.06. Die jungen SportlerInnen überzeugten vor allem mit Ihrer Eleganz und Ihrer Freude am Turnen.



Die guten Leistungen konnten auch dank der Unterstützung der zahlreichen Sulzer Schlachtenbummler erreicht werden. An beiden Tagen herrschte eine geniale Stimmung. Das mitspielende Wetter und die einwandfreie Organisation von der Geräteriege Schinznach-Dorf und des STV Zuzgen trugen ebenfalls zu diesem gelungenem Wochenende bei.