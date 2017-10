Das OK des Ferienpasses Surbtal ist an den Vorbereitungen für den Ferienpass 2018. Er findet in den Frühlingsferien vom 7.4. bis 18.4.2018 statt. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und benötigen auch für diesen Ferienpass wieder viele Helfer. Falls jemand noch eine Kursidee hat oder Lust hat mitzuhelfen, meldet euch bei Agi Ottiger, 056 241 15 10 oder unter info@ferienpass-surbtal.ch. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.ferienpass-surbtal.ch.