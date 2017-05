Eine Fahrt auf dem Karussell, ein Los kaufen und auf einen tollen Gewinn hoffen, Marktstände besuchen und Freunde und Bekannte aus dem Dorf treffen? An der diesjährigen Pfingstchilbi (2. bis 5. Juni 2017) in Derendingen sind alle diese Aktivitäten wieder möglich – denn die Chilbi hält spannende Attraktionen für Gross und Klein bereit.

Genauso wie die Zuckerwatte oder auch die spannenden Bahnen Chilbi-Erinnerungen wecken, gehört auch der Cevi Derendingen zur Pfingstchilbi. Der Kinder- und Jugendverein betreibt in der alten Turnhalle sowie unter deren Vordach wieder eine grosse Festwirtschaft. Im Angebot stehen Spaghetti-Gerichte, Pizzen aus dem Holzofen und auch Grilladen und Pommes frites. Zum Dessert werden zudem die beliebten Solothurnertörtli, am besten zusammen mit einem feinen Nespresso-Kaffee oder einem Cevi-Kaffee, serviert.

Am Freitag- und Samstagabend wird die Rock-Cover-Partyband NoName aus Wiedlisbach in der alten Turnhalle auf der Bühne stehen und wie gewohnt für eine ausgelassene Stimmung unter den Gästen sorgen. Die Band spielt jeweils ab 21.00 Uhr.

Über die drei Tage sind mehr als 60 Helfer und Helferinnen im Einsatz! Die Vorstandsmitglieder, das gesamte Leiterteam und die Abteilungsleiter sowie die Eltern, Freunde und Bekannte der Vereinsmitglieder sind mit dabei und packen gemeinsam an. Eine stolze Zahl, denn ohne diese allesamt ehrenamtlich mitarbeitenden Personen wäre die Umsetzung dieses grossen Events gar nicht erst möglich. Die aus diesem Festbetrieb resultierenden Einnahmen wird der Verein vollumfänglich in die Aktivitäten für die Cevi-Kinder und -Jugendlichen stecken.

Kommen Sie also an der Derendinger Pfingstchilbi vorbei, geniessen Sie die Chilbiatmosphäre, verbringen Sie mit uns eine gemütliche Zeit und unterstützen Sie mit Ihrer Konsumentation die aktive Kinder- und Jugendarbeit in Derendigen.