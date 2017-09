Fraktionsmeinung FDP Obersiggenthal zur Einwohnerratssitzung vom 14. September 2017:

Die FDP hat einstimmig den Antrag auf Auslagerung der Beistandschaften an die KESD gutgeheissen. Der Antrag auf eine Erhöhung des Stellenplans in der Abteilung Soziales per 1. Januar 2018 um 30% auf 360% wird dagegen einstimmig abgelehnt. Die Begründung in der Vorlage überzeugt nicht und die darin angegebenen Parameter würden eher für eine Senkung als für eine Erhöhung der Pensen sprechen. Unter diesen Prämissen und angesichts der angespannten Finanzen kann die FDP keiner Stellenplanerhöhung zustimmen.

Die beiden überregionalen Geschäfte, einerseits die Kreditvorlage zum Kurtheater Baden und zum Anderen die Motion zum Mättelisteg, wurden innerhalb der Fraktion kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite die klar angespannte finanzielle Lage unserer Einwohnergemeinde, auf der anderen Seite ein im Grundsatz kulturell unbestrittenes Kurtheater Baden mit überregionaler Bedeutung, dessen Realisierung jedoch zu einem unseres Erachtens sehr hohen Preis erfolgen soll. Den Kredit für den Mättelisteg lehnt die FDP Fraktion mehrheitlich ab, da das vorliegende Projekt unseres Erachtens eine Luxuslösung darstellt und die Interessen der verschiedenen involvierten Parteien zu unterschiedlich gewichtet. Angesichts der knappen Gemeindefinanzen und der vielen terminlichen Unsicherheiten im Projekt Oederlin ist heute eine Zustimmung nicht zu verantworten.

Einwohnerratsfraktion FDP.Die Liberalen Obersiggenthal