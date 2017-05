Mädchenriege STV Herznach ist Fricktalermeister Geräteturnen Jugend!

Am 13. Mai 2017 starteten unsere Geräteturnerinnen der Mädchenriege am Fricktaler Cup in Zuzgen. Auch dieses Jahr sind wieder 4 Mädchen dabei, die den ersten Wettkampf absolvierten und die Feuertaufe mit Bravour bestanden haben. Nach einer gelungenen Vorführung durfte sich die Gruppe an der sehr guten Note von 9.11 freuen. Gespannt warteten die Mädchen auf das Rangverlesen. Mit grossem Jubel wurde der 1. Platz im Geräteturnen Jugend gefeiert. Am 28. Mai 2017 wartet bereits der nächste Höhepunkt auf die Geräteturnerinnen. Sie werden an den Kant. Vereinsmeisterschaft Jugend in Wettingen starten.

https://www.fricktalercup.ch/upload/rangliste.pdf

Bea Zwahlen Schleiss, Leiterin VGT Mä-Riege STV Herznach