Generalversammlung vom 3. Mai 2017

FDP.Die Liberalen Bezirk Brugg

Die diesjährige Generalversammlung der freisinnigen Bezirkspartei fand am 3. Mai 2017 bei der Firma Stiebel Eltron in Lupfig statt. Nach einer interessanten Firmenpräsentation inklusive Rundgang standen im geschäftlichen Teil die Neuwahlen des Vorstands im Fokus. Als neuer Präsident wurde Willi Wengi, Brugg, gewählt, der Meinrad Vetter, Riniken, ablöste. Danach referierte Grossrätin Jeanine Glarner, Möriken, zur "Energiestrategie 2050". Ihre klaren Ausführungen sowie ihre Schlussfolgerung dieses Regulierungs- und Subventionsmonster abzulehnen, führten zu spannenden Diskussionen. Diese wurden beim abschliessenden Apéro weitergeführt. Schliesslich wurde der freisinnigen Chantale Wilhelm zu ihrer stillen Wahl als Gerichtspräsidentin 1 am Bezirksgericht Brugg gratuliert.

Für den am 21. Mai 2017 in einer Kampfwahl noch zu besetzenden vakanten Sitz am Bezirksgericht Brugg empfiehlt die FDP Bezirkspartei Brugg die Wahl von Sandro Rossi, Brugg. Aufgrund seiner Erfahrungen in der aargauischen Justiz und Strafverfolgung verfügt Sandro Rossi über das notwendige Rüstzeug für dieses anspruchsvolle Amt.