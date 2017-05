Das vergangene Wochenende (27./28.5.2017) stand ganz im Zeichen der Kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen, welche dieses Jahr einmal mehr in Wettingen stattfand. Am Samstag starteten die Aktiven in den Displizinen Team Aerobic, Gymnastik Kleinfeld, Reck, Sprung und Schaukelringe. Nicht nur die Sonne strahlte den ganzen Tag von einem stahlblauen Himmel, auch die erturnten Noten liessen die Sportlerherzen strahlen.

Am Morgen mussten sich das Gym Dance und das Team Aerobic in einer Vorrunde für das Final qualifizieren. Das neue Programm der Gymnastikfrauen sowie die fehlerfreie Darbietung auf der Wiese vor der Turnhalle Margeläcker wurde mit dem 1. Rang und der tollen Note von 9.51 belohnt. Damit war der Finaleinzug natürlich mehr als klar.

Das Team Aerobic startete in der Turnhalle Margeläcker und konnte eine ausgezeichnete Stimmung geniessen. Trotzdem war das Gezeigte nicht fehlerfrei und Stürze sowie Unsicherheiten zeigten sich in der Bewertung. Die Enttäuschung über die 8.80 und den verpassten Finaleinzug waren gross. Am Ende reichte es für den 7. Schlussrang. Die Tatsache, dass das Programm erneut gut benotet wurde und die Abzüge in der Technik erfolgten, spornt definitiv an, noch gezielter an der Ausführung zu arbeiten, um am nächsten Wettkampf wieder eine bessere Note zu erreichen.

Die Sektionen Reck, Sprung und Schaukelringe durften am Nachmittag in der Sportanlage Tägerhard direkt im Final starten, wobei jeweils fünf Vereine pro Disziplin um die begehrten Podestplätze kämpften.

Dabei gelang den Reckmännern einmal mehr eine tadellose Vorführung, wofür sie am Abend zum vierten Mal in Serie mit dem Aargauer Meistertitel und der genialen Note von 9.93 belohnt wurden.

Als nächstes startete das Sprungteam. Leider klappte nicht jeder Sprung nach Wunsch und es musste der eine oder andere Sturz in Kauf genommen werden. Im Schlussklassement reichte es mit der guten Note von 9.38 für den 4. Rang.

Im dritten Finalblock durften die Gymnastikfrauen ihr Programm nochmals zum Besten geben und diese Chance wurde optimal genutzt. Sie konnten sich gegenüber der Vorrunde erneut steigern und erreichten damit die tolle Note von 9.64 sowie den 1. Schlussrang. Wie in den vergangenen Jahren, holte sich das Gym Dance damit auch im 2017 den Titel Aargauer Meister.

Im letzten Finalblock durften die Turner/-innen ihr Können an den Schaukelringen zeigen. Aufgrund des letzten Trainings war man nicht völlig entspannt und beim einen oder anderen Sportler zeigte sich eine gewisse Nervosität. Das Team konnte die Trainingserfahrungen aber gekonnt wegstecken und verzeichnete schlussendlich nur ganz wenig Unsicherheiten bzw. Stürze dafür umso mehr Perfektion, was zu der sehr guten Note von 9.57 und dem tollen 2. Schlussrang reichte.



Mit zwei Aargauer Meistertiteln und einem 2. Podestplatz im Gepäck sind die Aktiven vom TSV mehr als gut gerüstet für die noch anstehenden Wettkämpfe (Tannzapfen Cup in Dussnang und TKantonalturnfest in Muri) sowie die Schweizer Meisterschaften in der zweiten Saisonhälfte.

Franziska Maurer

Am Sonntag galt es dann für die Jugend „ernst“. Das Ziel war klar: Finalqualifikation. Da in diesem Jahr alle Gymnastik-Kategorien zusammen gewertet wurde, war das mit der neuen Choreografie sicher ein hochgestecktes, dennoch ein realistisches Ziel. Top motiviert und angesteckt durch den Erfolg der Gym Dance Gruppe am Vortag starteten sie pünktlich in der heissen Tägihalle. Trotz zwei drei kleinen Patzern gelang die Vorführung nach Wunsch. Mit der Bekanntgabe der Note kam dann leider die Ernüchterung. Eher tief bewertet mit 9.16 reichte es leider nicht ganz für die Finalquali. Die Enttäuschung war bei allen Turnerinnen und auch bei den Leiterinnen sehr gross.

Jetzt stehen noch zwei Wettkämpfe auf dem Programm. Es heisst also Krone aufsetzen und weiter tanzen! Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte gibt es dann noch ein Highlight. Das Teens Gym darf nämlich seine Choreo an der Schlussfeier des Kantonalturnfestes am 25. Juni in Muri noch einmal zeigen!

Yvonne Kaufmann