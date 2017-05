Am vergangenen Sonntag führte der Boccia Club Möhlin 1988, die Trofeo Qualiti Küchen durch, es haben sich 22 3er Teams in Windisch, Würenlos und Möhlin in spannenden Spielen gemessen. Durch das grosszügige zur Verfügung gestellte Preisgeld der Firma Qualiti Küchen, konnten Teams aus 8 Kantonen begrüsst werden.

Es zeigte sich das es harte und spannende Gruppenauslosung gegeben hat, dies belegte auch das die Gruppenspiele in Würenlos erst nach 14.30 Uhr beendet waren.

Das 1. Halbfinal fand natürlich im Bocciadromo Möhlin statt, dort zog das Team Pro Ticino Zürich 1 gegen den späteren Sieger BC Uzwil / BC St. Gallen den kürzeren, diese schlugen im Final auch das zweite Team von Pro Ticino Zürich schlussendlich relativ klar mit 12:5. BC Uzwil / BC St. Gallen zeigte über den ganzen Tag eine sehr gute Leistung und konnte aus den Händen des Sponsors Renate und Franco Quagliati verdient das Preisgeld entgegen nehmen.

Der Boccia Club Möhlin gratuliert den Siegreichen Teams:

BC Uzwil / BC St. Gallen mit: Antonio Di Vicino, Salvatore Fonseca, Sandro Scura

Pro Ticino Zürich 2 mit : Rocco Basci, Donato Calo, Pasquale Lichinchi

Pro Ticino Zürich 1 mit: Alessandro Corbo, Giulio Di Benedetto, Marco Giuriola

Ebenso möchte es der Boccia Club Möhlin nicht unterlassen, dem Turnierdirektor des Schweizerischen Bocciaverbandes Claudio Bertuol, der es sich nicht nehmen liess und bei der Siegerehrung anwesend war, allen Inserenten des Programmheftes sowie allen fleissigen Helfern einen grossen Dank auszusprechen.

Der Bocciaclub freut sich bereits jetzt aufs 2018 wo das Turnier unter dem Namen Gran Premio Melina ausgetragen wird.