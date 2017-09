NLB- Landhockey Herren, 2. Runde

Gegen den Berner HC feierte der Oltner Stadtklub unter Coach Wintenberger seinen zweiten Sieg in dieser Saison. Damit ist der Start in diese schwierige NLB- Saison gelungen und die Marschrichtung vorgegeben.

Wintenberger musste ohne Mittelfeldregisseur Berger und Stammtorhüter Müller auskommen. Im Tor stand deshalb für einmal Rogger von den Reserven. Trotzdem waren die Oltner von der ersten Minute an tonangebend, und dominierten ihren Gegner. Allein in der Startviertelstunde bekamen die Oltner vier Strafecken zur Ausführung, doch der erste Treffer blieb ihnen lange verwehrt. Erst in der 24. Minute fiel der verdiente Führungstreffer durch D. Schärer dann doch noch, und wenig später erhöhte Hunziker nach sehenswerter Kombination auf 2:0. Die Gäste wirkten geschockt, waren aber zu keiner Reaktion fähig. Sie taten sich besonders mit dem aufsässigen Pressing der Gastgeber schwer. Erst kurz vor der Pause hatten sie bei einer Strafecke die erste, nennenswerte Torchance.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Gastgeber noch offensiver, Vitelli wusste mit einem Drehschuss zu gefallen. Zudem spielte das Wetter plötzlich eine entscheidende Rolle in dieser Begegnung! Während es hagelte, da hatten die Oltner ihre besten Monente: Mit einem Doppelschlag aus Standardsituationen entschieden sie das Spiel für sich.

Die Berner Moral war jetzt gebrochen, als Oltens Junior Muggli sein Offensivpotential andeutete. Nach schönen Flügelläufen legte er für seine Mitspieler auf, doch die Stürmer vergaben diese Hochkaräter! Einzig bei der Chancenauswertung muss man sich Gedanken machen, ansonsten bot der Oltner Stadtklub schönes Offensivhockey. In den letzten Minuten reihte sich auch Mirco Hug unter die Torschützen, was zum klaren Verdikt von 5:0 führte.

Telegramm:

HC Olten : Berner HC 5:0 (2:0)

Olten, Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR: Bucher, Landtwing.- Tore: 24. Schärer 1:0. 27. Hunziker 2:0. 40. Knabenhans (KE) 3:0. 42. Hengartner (KE) 4:0. 65. Hug 5:0.

Kader HC Olten:

HC Olten: Rogger; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Vitelli, Borer,Muggli, Rindlisbacher, D. Schärer.