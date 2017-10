Landhockey NLB- Herren, Meisterschaft 6. Runde

Der Oltner Stadtklub verlor gegen eine stark aufspielende Reservemannschaft aus Wettingen mit 1:3. Das Ensemble aus Wettingen war allerdings gespickt mit ehemaligen Nationalspielern.

Rotweiss Wettingens Team, das gegen Olten im Kleinholz auflief, war weniger eine zweite Mannschaft, sondern vielmehr ein Sammelsurium an Ex- Nationalspielern: Benz, Kloter oder Steffen gaben sich die Ehre gegen Olten anzutreten!

HCO- Coach Wintenberger stellte sich dieser schwierigen Aufgabe, wobei er ohne den verletzten Stürmer Vitelli auskommen musste. Die Gastgeber bemühten sich in den ersten Minuten um Spielanteile, die erste Chance aber kreierten die Wettinger: Nach einer Viertelstunde enteilte Richner der Oltner Abwehr, konnte aber von Torwart Müller noch rechtzeitig gestoppt werden. Die Partie verlief sehr ausgeglichen, beide Teams scheuten keine Zweikämpfe. In der 22. Minute hatte Oltens Schärer den Führungstreffer auf dem Krummstock, doch sein Torschuss aus wenigen Metern verfehlte sein Ziel nur ganz knapp.

Nach dem Seitenwechsel markierte in der 39. Minute Wettingens Steffen den ersten Treffer des Spiels nach einem Konterangriff. Nur wenige Sekunden später schlug es erneut im Oltner Tor ein, Richner hatte eine Strafeckenvariante verwertet. Der HCO war zu keiner Reaktion fähig, stattdessen kassierte man sogar noch einen weiteren Treffer. Die Oltner Antwort liess lange auf sich warten, aber immerhin kam sie noch: Ein Viertelstunde vor Spielende wurde Oltens Spielmacher Berger mittels Stockfoul vor dem Wettinger Tor vom Ball getrennt. Den fälligen Penalty nutzte Studemann zum 1:3. Jetzt war die Aufholjagd lanciert, Wettingen spielte nicht mehr souverän. Bei einer Oltner Strafecke rettete ein Wettinger in extremis für den bereits geschlagenen Torwart. Coach Wintenberger versuchte es in den letzten Minuten mit der Brechstange, aber die Gästeabwehr zeigte keine Schwächen mehr.

Telegramm:

HC Olten : RW Wettingen2 1:3 (0:0)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer.- SR

Landtwing.- Tore: 39.Steffen 0:1. 41. Richner (KE) 0:2. 48. Richner 0:3. 55. Studemann (Pen.) 1:3.

HC Olten: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann , Rindlisbacher, D. Schärer, Berger.

Bericht von Sämi Niederer