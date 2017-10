Senioren Meisterklasse: FC Eiken / Stein – FC Srbija Basel 4:2

Am Freitag, 13. Oktober trafen die Senioren 40+ des FC Eiken/Stein auf den direkten Tabellennachbar FC Srbija 1968 aus Basel. Der von Platzwart Kari Bachmann und Zeichner Robi Fekete hervorragend hergerichtete, wunderschöne Rasen des Sportplatz Netzi erfreute schon vor Spielbeginn beide Mannschaften. Bei besten äusseren Bedingungen entwickelte sich so von Beginn weg ein spannendes Spiel.

Die Heimmannschaft übernahm ab der ersten Minute das Spieldiktat und konnte bereits in der 3. Minute durch Nicolo Mattina auf Pass des wirbligen Franco Olivadese in Führung gehen. Diese 1-0 Führung hielt trotz einigen guten weiteren Chancen bis anfangs zweiter Halbzeit. Wiederum war es Mattina, welcher das hoch verdiente 2-0 mit einem präzisen Flachschuss erzielen konnte. In der 50. Minute krönte der bestens aufgelegte und vor allem läuferisch überzeugende Rolf Acklin seine gute Leistung mit dem 3-0. Weitere 10 Minuten später erzielte Anto Piskovic das auch in dieser Höhe verdiente 4-0. Mit diesem Tor war das Spiel entschieden, auch wenn der FC Srbija die Konzentrationsschwäche der Eiker in den letzten Spielminuten noch mit zwei Toren bestrafen konnten.

Die aufgrund vielen Verletzten stark ersatzgeschwächte Mannschaft des Trainerduo’s Käser/Gähler lief nie Gefahr, dieses Spiel noch aus den Händen zu geben. Im Gegenteil, dank einer geschlossenen, kameradschaftlichen Leistung konnte sich der FC Eiken/Stein den Platz im Mittelfeld dieser starken Meisterklasse sichern, bei einem Spiel weniger nur einen Punkt Rückstand auf Rang 3.

Bereits am Freitag, den 20. Oktober 2017 findet das nächste Heimspiel auf dem Sportplatz Netzi in Eiken statt. Um 20.00 Uhr wird die Partie gegen das Schlusslicht US Olympia angepfiffen.

Alles Wissenswerte auf www.fceiken.ch oder www.fcstein.ch

Eiken / Stein spielte mit: Guido Van Heel, Claudio Cangeri, Zoran Stevanovic, Alex Käser, Marco Gähler (C), Franco Olivadese, Anto Piskovic, Marcel Würsten, Hakan Akbürü, Rolf Acklin, Nicolo Mattina, Daniel Senn, Andy Näf