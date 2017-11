Das Team von Cheftrainer Samir Sarac trifft dabei am kommenden Samstag, 11. November 2017, 18:00 Uhr, auf den TV Steffisburg. Die Partie wird wie gewohnt in der Sporthalle Rankhof an der Grenzacherstrasse in Basel ausgetragen.

Die Berner Oberländer hatten am letzten Wochenende vor eigenem Publikum überraschend den Aufstiegsaspiranten Stäfa mit 26:24 bezwungen. RTV-Cheftrainer Samir Sarac wird mit Garantie dafür sorgen, dass seine Mannschaft den Gegner vom Samstag in keinster Weise unterschätzt.

Anknüpfen an Siegesserie

Die Vorgabe ist klar. Der RTV will seine Serie mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen halten und mit dem achten Vollerfolg die Tabellenführung festigen und wenn möglich sogar noch ausbauen.



Nach dem Heimspiel gegen Steffisburg stehen für den RTV bis Weihnachten fünf richtungsweisende Partien gegen Mannschaften aus der vorderen Tabellenhälfte auf dem Programm (siehe nachfolgendes Programm). Drei dieser fünf Spiele muss der RTV auswärts bestreiten, die eigentlichen Bewährungsproben stehen also bevor.