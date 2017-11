Fünftes Spiel, fünfter Sieg und erstmalige Tabellenführung. Am Sonntag dem 19. November standen sich in der Sporthalle der Berufsschule Aarau die Herren des BTV Aaraus und des TV Lunkhofen gegenüber. Entsprechend der Tabellensituation dominierten die Eagles das Spiel nach belieben. Vorallem die Annahme der Gäste hatte mit den Aufschlägen des BTVs zeitweise grosse Mühe. So konnten die Gäste aus dem Reuss-Gebiet selten schön aufbauen und scheiterten mehrere Male am sehr präsenten Block der Gastgeber aus dem Aare-Gebiet.

So ging die einseitige Partie in weniger als einer Stunde mit dem Resultat 25:12, 25:12, 25:14 zu Gunsten des Heimteams aus.

Bereits 3 Tage zuvor, am 16. November, gewannen die Pestalozzi-Jungs den Cup-Achtelfinal gegen Schönenwerd 4 mit 3:0 und stehen im Viertelfinal gegen Volley Mutschellen.

- Philipp Ernst -