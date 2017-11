Die Starwings verlieren das Derby in Boncourt klar mit 68:89 (25:48) Der Kriechgang der Baselbieter Basketballer hält unvermindert an. In der Ajoie verloren die „Wings“ nicht nur eine Partie, sondern zeitweise auch die Nerven und Brunelle Tutonda, wobei die Refs beim Verteilen der Fouls unverschämt einseitig arbitrierten.