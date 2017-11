Um sich in diesem Dschungel besser zurechtzufinden, hat das Forum der Älteren - Region Aarau am letzten Donnerstag einen Informationsvortrag über den Verein Patientenstelle AG/SO und die von ihm im Auftrag des Kantons Aargau geführte Ombudsstelle für pflegebedürftige und behinderte Menschen, organisiert. Die Leiterin dieser Stellen, Frau Susanna Mattenberger, informierte an Hand konkreter Beispiele fast 50 Zuhörerinnen über deren Dienstleistungen. Während die Patientenstelle Beratung und Unterstützung im gesamten Bereich des Gesundheitswesens anbietet und über Rechte informiert und dabei hilft diese wahrzunehmen und durchzusetzen, vermittelt die Ombudsstelle bei Konflikten zwischen dem Klienten und den stationären Pflegeeinrichtungen sowie den ambulanten Leistungserbringern. Auch Angehörige können sich an die Stellen wenden. Wie immer ist entscheidend, dass man den ersten Schritt wagt und sich bei den zur Verfügung stehenden Stellen meldet.