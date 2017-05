Der Tennisclub Rheinfelden konnte seine Interclub-Heimspiele am letzten Wochenende allesamt gewinnen. Zwei Teams feierten den Ligaerhalt, während das Fanionteam wieder absteigen muss.

Die Damen 50+ werden auch in der kommenden Saison in der Nationalliga B vertreten sein, nachdem sie ein strenges Programm zu absolvieren hatten. An Auffahrt sicherte sich das eingespielte Quartett in Hinwil zwei wichtige Punkte in der Fremde, gleichbedeutend mit dem dritten Tabellenrang in der Vorrundengruppe. Dadurch trafen sie in der Abstiegsrunde nur zwei Tage später auf Oberlunkhofen, das Schlusslicht aus der anderen NLB-Gruppe. Bei tropischen Bedingungen gewannen Regula Bisig und Karin Bürgi jeweils in zwei Sätzen, während sich Carmen Hunkeler nach einem gewonnenen Satz geschlagen geben musste. Umgekehrt lief es bei Katharina Schöni, welche sich trotz Satzrückstandes unermüdlich ins Spiel zurückkämpfte und schliesslich für einen komfortablen Vorsprung (3:1) nach den Einzelpartien verantwortlich war. Nur noch einen einzigen Satz waren die TCR-Seniorinnen vom Ligaerhalt entfernt - und so sorgte das Duo Bürgi/Hunkeler schliesslich für den alles entscheidenden Punktgewinn, der den Verbleib in der zweitobersten Spielklasse des Landes endgültig sicherte. Ein schöner Achtungserfolg, den die letztjährigen Aufsteigerinnen vor heimischer Kulisse feiern durften.

Nervenstarke Senioren

Auch die Herren 55+ (1. Liga) wussten ihre Position in einer höheren Liga zu verteidigen - dank einer unglaublichen Nervenstärke in der Relegationsrunde gegen Reinacherheide. Nach ausgeglichenen Einzelpartien (2:2) lag die TCR-Equipe um Eckhard Hipp, Peter Sammarchi, Fred Surer und Peter Wahl in beiden Doppeln jeweils mit einem Satz zurück, um sich am Ende doch in zwei hochdramatischen Tie-Break-Ausscheidungen durchzusetzen. Von den vier Aufsteigern aus dem vergangenen Jahr muss einzig das Herren-Fanionteam aus der Nationalliga C sogleich wieder absteigen. Als Spiegelbild einer unglücklichen Saison mit knappen Niederlagen endete schliesslich auch das Abstiegsduell bei Neufeld Bern denkbar knapp mit 4:5 - auch wenn die Auswahl um Captain Fabrizio Petraglio schlussendlich nur zwei Games weniger holte als die siegreichen Gastgeber aus der Bundesstadt.

Heimsiege in der 3. Liga

Auch in dieser Spielzeit qualifizierten sich zwei Mannschaften aus der 1. Liga für die Aufstiegsspiele, sodass das grundlegende Saisonziel schon frühzeitig erreicht werden konnte - ohne Abstiegsgefahr mussten sich die Damen Aktive (2:4 in Giubiasco) und die Herren 45+ (1:4 in Gelterkinden) jedoch gegen starke Kontrahenten gleichermassen geschlagen geben. In der untersten Spielklasse wussten sich zwei Teams auf der eigenen Anlage durchzusetzen: Die Herren 45+ (3. Liga) kämpfen nach einem souveränen 6:1-Erfolg gegen Angenstein vor dem letzten Spieltag weiterhin um die Tabellenführung, während sich die zweite Mannschaft bei den Herren Aktive dank einem bemerkenswerten Heimsieg über den Tabellenzweiten Breitenbach (6:3) erstmals in dieser Saison als Sieger feiern lassen durfte.