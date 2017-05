Am letzten Sonntag, 21.05.17 fanden in Biberist (SO) die Mittelländischen Kunstturnertage statt, an welchem auch die Turner von der KUTU- GETU Sulz am Start waren. Es war in dieser Saison der vierte Einzelwettkampf für die Sulzer EP- Turner und man war gespannt auf ihre Leistungen zum Saisonabschluss. Fynn Weiss hatte sich für diesen Wettkampf viel vorgenommen, wollte er sich doch erstmals in den Auszeichnungen klassieren. Der lange Weg nach Biberist hat sich gelohnt, denn am Reck ist ihm mit 12.1 eine prima Note gelungen. Auch an den Ringen mit 11.7 und dem Pauschen mit 11.45 lief es rund. Dies ergab am Schluss den hervorragenden 37. Rang in einem sehr starken Teilnehmerfeld, welches sich aus den besten Kunstturnern der Schweiz zusammensetzte. Voller Stolz durfte Fynn seine erste Auszeichnung entgegen nehmen, wobei er sogar mit einem Lorbeerzweig geehrt wurde. Der Lorbeerzweig ist ein Symbol für Ehre oder eine Auszeichnung für einen besonderen Erfolg. Toll gemacht Fynn!

Auch seinen beiden Trainingskollegen ist der letzte Saisonwettkampf gut gelungen. Luan erreichte am Reck die super Note von 11.2 und zeigte damit seinen Fortschritt an diesem Gerät. Timo war mit Jahrgang 2011 wiederum einer der jüngsten unter den 78 Turnern und auch im gelang am Reck mit 10.0 die Höchstnote an den sechs Geräten. Für Luan und Timo war dies die erste Saison im Kunstturnen und man darf jetzt schon gespannt sein, wie sich ihre Trainingsfortschritte auf die neue Saison auswirken werden. Sicher werden die jungen Turner im nächsten Jahr die eine oder andere Auszeichnung mit nach Hause nehmen können. Mit diesem Wettkampf ging die Einzelturnsaison für die jungen Sulzer Turner zu Ende. Doch die Vereinssaison geht noch weiter und das Kantonalturnfest in Muri steht als Höhepunkt bevor. Die Sulzer Jugend startet am Donnerstag, 15. Juni 2017 und die jungen Turnerinnen und Turner würden sich über viele Zuschauer freuen. Hopp Sulz!