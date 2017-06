JO-Jubiläums-Weekend der OLG Biberist SO in Chapelle des Bois (Frankreich)

Ganze elf Biber hatten sich dazu entschieden, sich vom 25. – 28. Mai 2017 den Herausforderungen des schwierigen und hügeligen französischen Juras zu stellen. Das Leiterteam sowie die Kids genossen in der perfekt gelegenen Unterkunft am Waldrand die wundervollen Tage mit OL-Training, Spielen und Zusammensein sehr.

Am Morgen wurden die Kinder mit einem abwechslungsreichen Aufwärmprogramm für den Tag so richtig fit gemacht. Dazu gehörten das Lauf-ABC, Kraftübungen, Braingym und auch immer ein tolles Spiel! Danach ging es ab in den Wald für das OL-spezifische Training. Themen waren u.a. Leit- und Auffanglinien, Vielposten-OL, Kamelbuckel-Bahnen und der Karussell-Wettkampf-OL. Das Team hatte für die Kinder im Alter zwischen 9 und 16 Jahren immer eine Herausforderung parat. Die Theorieblöcke an den Abenden, in denen z.B. die Wettkampfvorbereitung besprochen wurde, rundeten die ereignisreichen Tage ab.

Es war ein tolles Weekend in Frankreich, in dem die motivierten Kids viel profitieren konnten und einen weiteren Schritt in der OL-Technik vorwärts machten.

Wir sind uns alle einig: Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei, ganz spontan ;)