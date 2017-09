Das Kinderturnen, ein Angebot für Kindergartenkinder bis zur ersten Klasse, startet wieder nach den Herbstferien. Geturnt wird jeweils am Dienstagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Widen. Dabei steht der Spass an der Bewegung im Vordergrund und es werden erste sportliche Erfahrungen gesammelt. Einige Plätze sind noch frei, bei Interesse sind alle weiteren Infos auf unserer Homepage www.dtv-widen.ch zu finden. Wir freuen uns auf viele kleine Turnerinnen und Turner!