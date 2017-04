Übung macht den Meister

Die ersten Sonnenstrahlen erhellten die Dossenhalle früh morgens in Kerns, umgeben von den schneebedeckten Alpen, als die Mittelländischen Nachwuchsmeisterschaften begannen.

Gestartet wurde der Wettkampf am letzten Samstag, 22.4.2017 mit 5 Turnern des TSV Rorhdorf aus dem Programm 1.

Der Wettkampf war super organisiert, verging zügig und so blieb auch die Konzentration bei den Kunstturnern stetig konstant. Trotzdem gab es den einen oder anderen Flüchtigkeitsfehler bei den gezeigten Übungen. Sehr gut lief es jedoch Loris Marty (Jg. 2008), er verpasste das Podest nur sehr knapp und wurde in einem Feld von 43 Turner mit dem hervorragenden 4. Platz belohnt.

Am Nachmittag starteten die Turner aus dem Einführungsprogramm. Der TSV Rohrdorf startete mit 14 Turnen mit den Jahrgängen 2009-2010, wobei es für vier von ihnen der allererste Wettkampf überhaupt war. Sichtlich nervös zeigten alle ihr Bestes und waren für einmal ganz still und konzentriert. Ganz weit nach vorne reichte es schlussendlich Linus Ender (Jg.2009). Er zeigte in einem Feld von insgesamt 85 Turnern einen sehr soliden Wettkampf und wurde dafür mit dem 6. Platz belohnt.

Im Programm 2 ging es anschließend für Marvin Maurer (Jg. 2005) und Stephan Jeannerat (Jg. 2004) um die Wurst. Beide hatten einen durchzogenen Wettkampf und konnten nicht an allen Geräten ihre Topleistungen abrufen. Marvin Maurer zeigte jedoch eine äusserst schöne Reckübung wofür er mit einer guten Note belohnt wurde. Besser lief es gleichzeitig Nicolas Staub (Jg. 2006) und Severin Ender (Jg. 2006). Beide lieferten sich ein Kopf an Kopf rennen, was wir schon von vorherigen Wettkämpfen von ihnen kennen. Diesmal hatte Nicolas am Ende klar die Nase vorne und belegte mit zwei Punkten Vorsprung auf Severin den starken 8. Schlussrang. Beide bekamen eine Auszeichnung.

Die Besten kommen zum Schluss. Kurz vor Sonnenuntergang waren Luis Harder (Jg. 2004) und Elia Wettstein (Jg .2004) an der Reihe. Im Programm 3 zeigte Elia einen guten Wettkampf. Trotz kleineren Patzern durfte er sich am Ende mit dem 6. Platz auszeichnen lassen. Nicht ganz optimal lief es Luis Harder im P4. Mit Schwierigkeiten am Boden und Barren reichte es ihm leider nicht für eine Auszeichnung. Jedoch war die Wettkampfatmosphäre unglaublich und die Jungs hatten einen riesen Spass!

Es gilt nun weiterhin viel und intensiv zu trainieren. Seit diesem Jahr hat der TSV Rohrdorf wieder in allen Wettkampfsdisziplinen von EP bis P6 mindestens einen Turner, welcher Wettkämpfe bestreitet. Wie man so schön sagt: "Übung macht den Meister". Bestes Vorbild dafür ist Samuel Järmann (Jg. 1999). Unser P5 Turner aus Remetschwil zeigte vor 3 Wochen am Rheinthalcup in Widnau was er drauf hat. In einem Internationalen Feld, von über 46 Kunstturner aus ganz Europa, gewann Samuel Gold für die Schweiz und Rohrdorf bei den Junioren.

Auch Andreas Gribi ist nicht zu stoppen. Er trainiert nun schon seit gut zwei Jahren in Magglingen und konnte gerade letzte Woche ein neues Element am Reck erlernen. Einen sehr schwierigen Flieger mit dem Namen Lijukin (Katchev gestreckt mit ganzer Schraube).

Wir wünschen allen Turnern weiterhin viel Erfolg bei den bevorstehenden Wettkämpfen.





Pascal Heusler