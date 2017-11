Erfreulicherweise dürfen wir mitteilen, dass sich einige engagierte Erlinsbacherinnen und Erlinsbacher gemeldet haben, und wir den Lotsendienst am Kreisel beim Dorfplatz Erlinsbach SO und am Fussgängerstreifen beim Zentrum Rössli gestartet haben.

Zur Verstärkung suchen wir jedoch weiterhin Lotsen an beiden Standorten.

Unsere Lotsen werden:

– von der Verkehrspolizei geschult

– mit der notwendigen Ausrüstung eingedeckt

– durch die Beratungsstelle für Unfallverhütung gegen Unfall und Haftpflicht versichert

– mit Fr. 10.– pro Einsatz durch die Gemeinden Erlinsbach AG + SO entschädigt

– von Schulkindern und deren Eltern, sowie den Behörden für ihren wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Schulwege in Erlinsbach sehr geschätzt!

Informationen unter:

www.elternverein-erlinsbach.ch/lotsendienst/