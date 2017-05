Die SP Obersiggenthal hat Marius Willi aus Kirchdorf für die Erneuerungswahlen der Schulpflege Obersiggenthal nominiert. Der 38 jährige Marius Willi ist in Obersig­genthal aufgewachsen und besuchte da auch die Primar- und Bezirksschule. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Als IT-Supporter an der Schule Ennetbaden sowie als Lehrer und Stufenleiter an der Schule Gebenstorf verfügt Marius Willi über ausgezeichnete Fachkenntnisse für das Amt eines Schulpflegers. Die SP Obersiggenthal freut sich, mit Marius Willi einen höchst qualifizierten Kandidaten für die Schulpflege vorschlagen zu können.