Aber die guten Phasen waren nicht von Dauer. Da auch Solothurn nicht ihr bestes Spiel abrufen konnte, hielt sich der Schaden in Grenzen. Als in der 40. Minute das 14:10 auf der Leuchttafel erschien, kassierte Tin Tokic seine zweite Zeitstrafe. Und Kurth verkürzte danach für Solothurn, obwohl sein Kollege am Flügel zuvor unbemerkt im Seitenaus stand, als er den Ball abfing.

Wieder eine Schrecksekunde mit Torfolge und so offensichtlich entstanden, dass das Publikum seinen Unmut kundtat. Da kam Nicolas Bamerts Einlage, er parierte in der 50. Minute einen fragwürdigen Siebenmeter, gerade recht. Weniger richtig fühlte sich das «Werben» der Solothurner um Kreisläufer Karlo Ladan an, er wurde hart angegangen und hielt im Angriff trotzdem Räume offen.

So netzte Sebastian Kaiser danach zum 20:15 ein (55.) und Csebits erhöhte zur Vorentscheidung. In der ablaufenden Spielzeit kassierte Möhlin noch drei Zeitstrafen und spielte damit insgesamt 16 Minuten in Unterzahl (sechs Minuten für Solothurn), der Arbeits-Sieg war ihnen aber nicht mehr zu nehmen.