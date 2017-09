Vorschau NLB- Landhockey Herren, 2. Runde

Nächsten Sonntag trifft der Oltner Stadtklub im Kleinholz im Rahmen der NLB- Meisterschaft auf den Berner HC. Der Auftrag des Teams ist klar: Realisierung des Aufstiegs, Mission NLA! Die Berner sind ebenfalls mit einem Sieg in die noch junge Saison gestartet und stellen damit ein Team, das durchaus Ambitionen hat.

Coach Wintenberger hat ein Team um die Führungsspieler Berger und Studemann aufgebaut, das vor Talenten nur so strotzt. Die junge Mannschaft steht jetzt vor der Bewährungsprobe, nachdem man die Reserven in der Startrunde niedergerungen hat. In der Offensive hat Wintenberger verschiedene Optionen: Hunziker und C. Schärer werden wohl als „echte“ Flügelstürmer auflaufen, Rindlisbacher hat sich aber aufgrund starker Leistung aufgedrängt und Hug ist ebenfalls noch im Rennen. Im Mittelfeld wird Leitwolf Berger die Fäden ziehen, während die Abwehr um das Duo Roth/Knabenbhans gebildet wird.

17.09.2017 13.00 Uhr HCO : Berner HC

Kader HC Olten:

HC Olten: Müller; Berger, Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, N. Muggli, Rindlisbacher, D. Schärer.