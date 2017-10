Für Pilzfreunde und solche, die es werden möchten, führte der NVV Turgi am Sonntag, 15. Oktober eine Pilzexkursion durch. Die über 40 Teilnehmenden, darunter viele Kinder, freuten sich über die vielen Pilze auf dem Gebenstorfer Horn, die Sylvia und Gregor Spiess mit viel Sachverstand vorstellten.

Am Waldsofa gab es den ersten Halt und eine Einführung in die Welt der Pilze. Diese stellen neben den Tieren und Pflanzen die dritte eigenständige Gruppe von Lebewesen dar. Pilze leben entweder im Symbiose mit einem Baum, wie zum Beispiel Steinpilze mit Fichten und Morcheln mit Eichen oder sie leben als Parasit an und von einem Baum, wie zum Beispiel der Hallimasch. Ist der Baum dann abgestorben, lebt der Hallimasch am toten Baum als Saprophyt weiter. Was man vom Pilz sieht, ist der Fruchtkörper; das unterirdische Pilzgeflecht, das Myzel, kann riesige Ausmasse erreichen.

Worauf man beim Sammeln achten soll

Die Pilzinteressierten erhielten auch eine gute praktische Anleitung: Beim Pilzsammeln empfiehlt es sich einen Korb mitzunehmen, da die Pilze Luft brauchen und diese sollte man dann aus dem Boden herausdrehen. Es sollten nur junge Pilze gesammelt werden, da diese schmackhafter sind. Gerade Anfänger sollten wegen der Verwechslungsgefahr ihre Pilze immer dem Pilzkontrolleur vorlegen. So sehen der Speisepilz Höckschwämmli und der giftige Nadelholzhäubling von oben gleich aus, erst am Stängel werden die Unterschiede sichtbar. Je nachdem, in welchem Kanton man Pilze sammelt, gilt es die kantonalen Pilzsammelbestimmungen zu beachten. So ist im Kanton Aargau das gruppenmässige Pilzsammeln verboten.

Verschiedene Zubereitung und Verwendung

Pilze können gebraten werden wie der Reizker oder im Dörrex getrocknet werden wie die Totentrompeten. Bei den Nebelkappen empfiehlt es sich, diese zweimal abzukochen. Auch nicht geniessbare Pilze können eine weitere Verwendung finden: so kann man mit ihnen Wolle färben wie mit dem Samtfusskrempling oder man kann aus ihnen wie aus dem Birkenporling Papier machen. Auf den Lackporling, auch Malerpilz genannt, kann man schreiben bzw. ritzen.

Gelungener Abschluss

Die drei Stunden vergingen wie im Fluge und auf die hungrige Gruppe wartete bereits bei der Waldhütte eine leckere Pilzsuppe mit Brot und Käse sowie verschiedene Getränke. In geselliger Runde konnte weiter über die Pilze gefachsimpelt und die gemachten Fotos nochmals angeschaut und verglichen werden. Die Pilzvereine der Region - in Baden und Mellingen - stehen auch für weitere Interessierte offen. Gestärkt und zufrieden gingen die Teilnehmenden nach Hause, hatten sie doch einen interessanten Vormittag im Wald erlebt. „Eine mega-lässige Exkursion, fast gerade vor der Haustüre“, wie eine Teilnehmerin meinte.

Vorstand NVV Turgi