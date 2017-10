Vorschau Landhockey NLB- Herren, Meisterschaft 6. Runde

Coach Wintenberger trifft mit seinem Team sonntags im Kleinholz auf Rotweiss Wettingen. Die Wettinger Reservemannschaft kann es aber ohne Mühe mit den Oltnern aufnehmen, was der bisherige Saisonverlauf beweist. Beide Teams sind noch ohne Punktverluste. Rotweiss verfügt ebenfalls über eine starke Abwehr und hat erst vier Tore kassiert. Es wird ein spannender Spitzenkampf mit hoffentlich offenem Schlagabtausch und vielen Toren. Beim HCO ist der Einsatz von Goalgetter Vitelli fraglich. Sein Ausfall würde für die Oltner Offensivabteilung ein erheblicher Verlust bedeuten. Trotzdem setzt Coach Wintenberger auf Angriff und will auch diesen Gegner in die Knie zwingen.

15.10.2017 13.00 Uhr HCO : RWW 2

HC Olten: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Vitelli (?), Berger, Fallegger, N. Muggli, Rindlisbacher, D. Schärer.

Bericht von Sämi Niederer