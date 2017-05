Mit guten bis sehr guten Leistungen absolvierten die ORO-Turner den diesjährigen Heidiland Cup in Maienfeld am vergangenen Wochenende.

Im Programm 1 starteten am 27. Mai 2017 drei ORO-Turner im 86-Köpfigen Teilnehmerfeld. Aus der ganzen Schweiz waren die besten Turner nach Maienfeld angereist um die besten Resultate zu erturnen. Denn Dieser Wettkampf gilt für die P1-Turner als sogenannten Qualifikationswettkampf.

Jonathan Schegg konnte weitere Wettkampferfahrungen sammeln. Sein Schlussrang ist der 69. Auch Anthony Amrein mass sich mit der Schweizerischen Turnelite und beendete seinen Wettkampf auf dem 38. Rang.

Nevio De Salvador stieg mit guten Trainingsvorbereitungen in den Wettkampf ein.

Zugleich konnte Nevio diesen Wettkampf als Vorbereitung für die Schweizermeisterschaften nutzen. Er wird am nächsten Wochenende an den Schweizermeisterschaften der Junioren am Start sein.

Am Heidiland Cup beendete er seinen Wettkampf auf dem 35. Platz.

Bericht: Charly Zimmerli

Bilder: Marc Schegg