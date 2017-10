Es ist ein unglaubliches Bild, das sich bereits zum fünften Mal in Folge in der Schachenhalle präsentiert: 120 begeisterte Kids zelebrieren seit heute Morgen im Pfister HandballCamp des HSC Suhr Aarau den Handballsport!

Um 08.30 Uhr war es endlich soweit - Camp-Organisator Misha Kaufmann begrüsste die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren Eltern und lancierte damit das fünfte Pfister HandballCamp, das sich in fünf Jahren via 60 (2013), 85 (2014), 120 (2015) und 125 (2016) mit konstant 120 Kids etablierte - eine wahnsinnige Erfolgsstory!

Danach stand die Gruppeneinteilung und Übergabe der Ausrüstungspackages an. Wiederum ziert die individuelle Wunschnummer und der Name den Camp-Rücken jeder Camp-Teilnehmerin und jedes Camp-Teilnehmers, was bereits leuchtende Augen und ein Lächeln in die Gesichter der Kids zauberte. Ganz in rot, wie ihre Vorbilder des NLA-Teams, von denen sie während der Woche trainiert und betreut werden und die sie am Mittwoch anlässlich des dritten Heimspiels der Saison 2017/18 (20.00 Uhr Schachenhalle Aarau gegen Wacker Thun) lautstark anfeuern werden.

Zum Mittagessen stärken sich alle mit feinem Hörnli und Ghacktem. Heiri und Emil kochen wiederum direkt vor Ort in der Schachenhallen-Küche. Für die jeweils am Nachmittag bevorstehenden Turniere sind alle entsprechend gut gestärkt und alle Kräfte können so mobilisiert werden. Auf drei Feldern wird nämlich zwischen 13.30 und 15.30 Uhr um jeden Ball, jedes Tor und jeden Sieg gefightet.

Ein unvergesslicher Camp-Start also, der die Vorfreude auf den weiteren Verlauf des Camps ins Unermessliche steigen lässt und der bei den Kids ebenso wie bei den Leitern und Helfern in bester Erinnerung bleiben wird.

Wir legen Ihnen allen einen Besuch in der Schachenhalle sehr ans Herz - wir freuen uns auf Sie!