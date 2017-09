Am ersten Wochenende im September fand sich die Mehrheit der Mitglieder um 9.00 Uhr in der Musikschule in Rheinfelden zum Probeweekend ein. Nach kurzem gemeinsamem Einspielen, fanden bereits die ersten Stimmenproben statt. Gut gestärkt ging‘s am Nachmittag mit Gesamtproben weiter. Nach dem Check in im Hotel in Birsfelden trafen sich die Vereinsmitglieder munter und gut gelaunt an der Tramhaltestelle. Mit dem Oldtimer-Tram aus dem Jahr 1933 sowie einer Reiseleiterin von Basel Tourismus startete die Stadtrundfahrt durch Basel. Die Reiseführerin konnte mit vielen interessanten Informationen und Geschichten über Basel aufwarten. Und was sie nicht wusste, konnte bestimmt Peter, unser „Vereinslexikon“, noch ergänzen. Langweilig war es auf keinen Fall. Nach der einstündigen Fahrt verabschiedeten sich die Reiseleiterin sowie die beiden Tramführer.

In der nahen Fischerstube wurde das Abendessen eingenommen. Nach einem kurzen Spaziergang kehrte die erste Gruppe mit dem modernen Tram zum Hotel zurück. Die Anderen genehmigten sich in einer Bar noch einen Schlummertrunk, bevor sie ebenfalls zum Hotel zurückfuhren.

Am Sonntag wurde noch einmal intensiv geprobt und das Orchester ist nun gut auf das Konzert vom 28. Oktober 2017 vorbereitet. Vorher steht aber noch der Auftritt an der Gewerbeausstellung in Schöftland vom 14. September an. Auch dafür sind Alle bestens eingespielt.

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Geprobt wird am Montagabend von 19.45 – 21.45 Uhr. Mehr Infos auf www.aoo-aos.clubdesk.com.