Nach mehreren Jahren Pause starteten erstmalig wieder zwei Mädchen- und eine Jungenmannschaft des SC Fricktals bei der Qualifikationsrunde Vereinsmeisterschaften Jugend der 16-Jährigen und jünger. Jede Mannschaft muss das Wettkampfprogramm bestehend aus 16 Strecken komplett absolvieren. Die geschwommenen Zeiten werden in Punkte umgerechnet und addiert, so dass die Gesamtplatzierungen ermittelt werden können. Die besten Mannschaften aller Qualifikationsrunden qualifizieren sich für das Finale der Schweizer Vereinsmeisterschaften Jugend. Auch wenn alle Fricktaler sehr gute Leistungen erbracht haben und viele Bestzeiten geschwommen sind, werden die jungen Mannschaften das Finale nicht erreichen. Mit Platz 8 holte die Jungenmannschaft mit Gian Wächter (Jg. 02, Oeschgen), Timo Michel (Jg. 02, Zuzgen), Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen), Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach) und Silvan Kopp (Jg. 05, Bözberg) die beste Fricktaler Platzierung. Beide Mädchenmannschaften konnten leider aufgrund krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle nur mit der Minimalbesetzung von vier Schwimmerinnen antreten, erbrachten aber dennoch tolle Leistungen. Team 1 mit Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick), Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil), Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) und Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) schwamm auf Platz 9. Platz 15 holte Team 2 mit Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen), Enya Pietzonka (Jg. 04), Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden).

Jolina und Gian glänzten über die längeren Freistil- und Schmetterlingsstrecken mit neuen Bestzeiten: 200m Schmetterling in 2:34,30 bzw. 3:09,64 und 800m Freistil in 11:01,52 bzw. 1500m Freistil in 18:37,78. Lara steigerte sich über 200m Schmetterling auf 2:44,44. Julius schwamm 50m Freistil in 29,19 erstmalig unter 30 Sekunden. Silvan absolvierte erstmalig 400m Lagen und schlug nach sehr gutem Rennen in 6:06,57 an. Timo steigerte sich über 400m Freistil deutlich auf 5:01,23. Enya und Maika waren u.a. für die Lagenstrecken zuständig. In 1:27,95 bzw. 1:34,16 glänzten beide mit Bestzeiten über 100m Lagen. Rebecca pulverisierte in 5:51,30 ihre Bestzeit über 400m Lagen. Svenja und Larissa mussten über 400m bzw. 800m Freistil einspringen und schwammen tolle neue Bestzeiten in 5:22,30 bzw. in 11:05,79. Cynthia schmetterte in 1:39,56 zu neuer Bestzeit über 100m und Samuel bestätigte seine Lagen-Bestzeiten vom letzten Wochenende u.a. in 3:07,53 über 200m.