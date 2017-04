Radsporttage Dornach 2017

Der VeloClub Dornach führt am Wochenende vom 27. und 28. Mai 2017 seine traditionellen Radsporttage durch.

"Schwarzbuebe"-Rundfahrt

Bereits zum 35. Mal wird samstags und sonntags die „Schwarzbuebe-Rundfahrt“ über 70km und 115km durchgeführt. Die ausgeschilderten Strecken mit Verpflegungsposten bieten den gemütlichen wie auch den sportlich-ambitionierten Rennvelofahrern eine schöne, abwechslungsreiche Tour ohne Zeitdruck durchs „Schwarzbuebe“-Land, das Laufental und das Elsass. Gestartet werden kann an beiden Tagen zwischen 07:00 und 10:00 Uhr bei der Mehrzweckhalle Bruggweg. Die „Schwarzbuebe-Rundfahrt“ ist eine der „Classics“-Touren des Schweizerischen Radsportverbandes Swiss Cycling.

Bergzeitfahren Dornach-Gempen



An RennvelofahrerInnen mit Wettkampflust richtet sich das 26. Bergzeitfahren Dornach-Gempen am Samstag, 27. Mai 2017. Auf der weitherum bekannten und bei Rennvelofahrern beliebten, 5.3km langen Bergstrecke auf den Gempen können sich alle mit ihren eigenen Bestzeiten, wie auch mit denjenigen der Konkurrenten messen. Die abgesperrte, autofreie Strecke schafft auch in diesem Jahr optimale Voraussetzungen für schnelle Zeiten. Der erste Start erfolgt um 16 Uhr, weitere Starts folgen im 30 Sekundenintervall. Das Bergzeitfahren ist zudem Teil der Basler Hobbyfahrer Meisterschaft BHFM.

Festwirtschaft



Die vom VeloClub Dornach betriebene Festwirtschaft in der Turnhalle Bruggweg lädt nicht nur Velofahrer zum gemütlichen Beisammensein ein. Feines vom Grill oder vom Kuchenbuffet sind auf jeden Fall einen Besuch wert, ob mit oder ohne Velo…

Der VeloClub Dornach freut sich auf ihren Besuch am Wochenende vom 27. und 28. Mai 2017

Weitere Informationen: www.vcdornach.ch, info@vcdornach.ch oder auf facebook.