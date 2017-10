Seit fast 95 Jahren ist der Tambourenverein Solothurn bei der Fasnacht dabei und jedes Jahr haben wir neue Kostüme. Nun hat sich aber so einiges angestaut und statt, dass wir es wegwerfen, geben wir es lieber weiter. Am Samstag dem 21. Oktober von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr können beim Amthaus 2 in Solothurn in unserem Probekeller Larven und Kostüme gratis abgeholt werden. Wir werden lediglich ein Topf aufstellen, für diejenige, welche uns unterstützen möchten. Wir freuen uns auf grosses Interesse.